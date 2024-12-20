Ни имущества, ни бизнеса: Макаревич распрощался со всеми активами в России

Музыкант Андрей Макаревич* больше не имеет никакого имущества в России: ни недвижимости, ни бизнеса. ФНС закрыла его компанию из-за недостоверных сведений, хотя она и так не функционировала с момента открытия. Кроме этого, Госдума приняла закон, согласно которому доходы иноагента будут перечислять на специальный счет, однако россиянин сможет воспользоваться деньгами, только когда с него снимут иноагентсткий статус.

У лидера группы «Машина времени», музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) больше нет имущества в России. Об этом сообщил его представитель Антон Чернин в беседе с aif.ru.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — сказал Чернин.

Он также объяснил закрытие компании «Философия ненасилия», владельцем которой был Макаревич, изменениями требований закона об иностранных агентах. 18 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) России исключила организацию из единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверных сведений.

«[Юрлицо] было открыто согласно требованиям закона об иноагентах, а с тех пор требования изменились», — заявил представитель Макаревича.

Чернин также сообщил, что музыкант не будет оспаривать закрытие компании. ООО «Философия ненасилия» появилась в 2023 году. По документам компания занималась производством кинофильмов и телевизионных программ, радиовещанием, рекламной деятельностью и полиграфическими услугами. Однако в реальности фирма не показывала никакой активности.

По данным Mash, Макаревич открыл компанию вместе с философом Рубеном Апресяном (признан в РФ иностранным агентом). Они якобы собирались пропагандировать «философию ненасилия» и организовывать тематические лекции и встречи, но так и не начали работать. Mash пишет, что налоговая убедилась в том, что ООО не функционирует, после чего закрыла юрлицо.

Ранее Макаревича оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Он попытался обжаловать штраф, но 18 декабря суд оставил постановление без изменений.

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Новые правила для иноагентов

17 декабря депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили закон о введении специальных рублевых счетов. Теперь иноагенты могут пользоваться только ими для получения выплат от творческой деятельности. Кроме этого, туда же будет переводиться доход от продажи недвижимости или транспортных средств, от их сдачи в аренду, от процентов по вкладам, дивидендов.

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в новом виде вступит в силу с 1 марта 2025 года. После этой даты россияне, признанные иноагентами, должны в течение 15 рабочих дней открыть специальный счет, если у них есть основания для получения денег. Если плательщику нужно перевести выплату, а у иноагента нет специального счета, то его можно открыть по заявлению плательщика. Подобный счет может быть только один, его реквизиты будут указаны в реестре. Иноагент обязан предупреждать сотрудничающих с ним людей о своем статусе.

Власти могут списать со счета деньги, если у иноагента есть штрафы или обязательства. Сам же россиянин сможет распоряжаться средствами только после отмены иноагентского статуса.

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», — написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Доходы не блокируют

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в выпуске «Законный вопрос. Подкаст» подчеркнул, что речь не идет о блокировке счетов.

«Не может иностранный агент эти деньги снять и использовать, пока не снимет статус. То есть эти деньги остаются его. Но есть здесь одно «но». Если у него есть задолженность, и согласитесь, это, на мой взгляд, правильное решение, налог на имущество, налог на недвижимость, транспортный налог и так далее, в том числе штрафы, которые, как говорится, он получает, находясь в статусе иностранного агента — если он нарушил действующие законодательства, его привлекают к ответственности, штрафуют. <...> А остальные деньги, они остаются, то есть это их деньги, но пользоваться они могут только тогда, когда снимут статус», — сказал Альшевских.