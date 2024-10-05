Семья Тупака Шакура инициировала расследование причастности Пи Дидди к кончине рэпера

Семья Тупака Шакура наняла адвоката Алекса Спиро, чтобы он расследовал связь между кончиной музыканта и рэпером Пи Дидди (он же — P. Diddy, настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает Billboard.

Шакура не стало в 1996 году, и с тех пор полиция расследовала дело артиста. Обвиняемого Дуэйна Дэвиса задержали только в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе, его собираются судить в марте 2025 года. До этого Дэвис объяснял, что совершил преступление, потому что Пи Дидди заплатил ему $1 млн за это.

Адвокат Алекс Спиро, который займется расследованием, за свою карьеру представлял интересы многих знаменитостей. Среди них — Илон Макс, Jay-Z, MrBeast и Алек Болдуин.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Недавно самой юной жертвой Пи Дидди назвали девятилетнего ребенка. Адвокат Тони Базби заявлял, что рэпер мог домогаться ребенка во время прослушиваний в Нью-Йорке.

Еще одним пострадавшим защитник назвал 15-летнего подростка. Базби утверждал, что мальчика пригласили к Комбсу домой, где подвергли насилию.

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