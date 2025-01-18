Режиссер «Гардемаринов» прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Режиссер фильма «Гардемарины, вперед!», актриса Светлана Дружинина опровергла информацию о своей экстренной госпитализации. Об этом 89-летняя народная артистка России сообщила ТАСС.

«У меня вчера была потрясающая, интересная встреча по приглашению, все отчеты у меня на страничке. Я прекрасно себя чувствую, еду сегодня на Волгу, на крещение», — сказала артистка.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Дружининой диагностировали острый бронхит на фоне рака легких. Как писали авторы, режиссер на протяжении полутора недель жаловалась на затрудненное дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость, но вызвала медиков только пару дней назад.

В ноябре прошлого года Дружинина ответила на сообщения о своей госпитализации. Артистка призвала не верить сведениям о ее «болезни», назвала слухи преувеличенными и заверила, что будет долго жить, потому что она спортивный и верующий человек.

Ранее певец Буйнов опроверг информацию о своей госпитализации.