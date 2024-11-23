Светлана Дружинина о своей госпитализации с раком: «Я вас всех переживу»

Актриса и режиссер Светлана Дружинина ответила на сообщения о своей госпитализации. Ее цитирует РЕН ТВ.

«Я вас всех переживу», — пообещала она.

88-летняя народная артистка России призвала не верить сведениям о ее «болезни», назвала слухи преувеличенными и заверила, что будет долго жить, потому что она спортивный и верующий человек.

«Будем жить долго и счастливо», — добавила она.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Дружининой, отмечая, что несколько лет она борется с онкологическим заболеванием.

Светлана Дружинина начинала карьеру в кино как актриса, сыграла телефонистку Анфису в ленте «Девчата»﻿ Юрия Чулюкина. После стала режиссером — Дружинина сняла ленты «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины-3».

В октябре Дружинина уже опровергала информацию о том, что состояние ее здоровья ухудшилось.

Ранее Светлана Дружинина представила новых «Гардемаринов» в европейской стране.