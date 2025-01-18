Певец Буйнов опроверг информацию о своей госпитализации

Буйнов опроверг информацию о госпитализации с травмой позвоночника

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Народный артист России Александр Буйнов опроверг информацию о том, что его госпитализировали с травмой позвоночника. Об этом пишет ТАСС.

Певец сообщил, что он абсолютно здоров, несмотря на возникшие слухи.

«Эти «журналисты» упорно пытаются навязать народу свое «желтое», бездоказательное мнение. Я «свеж и спел», как поется в моей песне», — рассказал артист.

18 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Буйнова экстренно прооперировали в одном из медицинских учреждений Москвы. Источник утверждал, что артист жаловался на сильные боли в ногах и спине, а врачи диагностировали ему травму позвоночника в районе поясницы.

В декабря артисту пришлось опровергать другие слухи о своем здоровье. Telegram-канал Mash писал, что у Буйнова якобы прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии. Певец сообщил, что эти данные не соответствуют действительности.

Ранее Буйнов рассказал о знакомстве с женой в канун Нового года.