Певцу Александру Буйнову понадобилась экстренная операция

Российского певца Александра Буйнова экстренно прооперировали в одном из медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в конце декабря 2024 года артист обратился в больницу с жалобами на сильные боли в ногах и спине. В основном неприятные ощущения появлялись во время ходьбы.

Врачи провели необходимые обследования и диагностировали у музыканта травму позвоночника в районе поясницы. Обычно подобные повреждения появляются, если человек упал или сделал неудачное движение.

«Буйнова госпитализировали и на следующий день провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Перед Новым годом певца отпустили домой», — говорится в материале.

При этом специалисты рекомендовали ему ограничить физическую нагрузку на две недели, а по прошествии этого времени заняться лечебной физкультурой.

В публикации со ссылкой на супругу артиста уточняется, что сейчас его состояние не вызывает опасений. Как рассказала жена музыканта, ее муж уже активно готовится к предстоящему сольному концерту. Выступление запланировано на 6 апреля 2025 года и состоится в Кремле.

Ранее Буйнов опроверг слухи о прогрессирующем раке предстательной железы.