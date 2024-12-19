Буйнов ответил на слухи о прогрессирующем раке

Народный артист России Александр Буйнов опроверг в беседе с ТАСС слухи об ухудшении здоровья и прогрессирующем раке.

Буйнов признался, что не читает СМИ. Он заявил, что сейчас «здоровее всех живых». 19 декабря певец планирует выступить с сольным концертом в Санкт-Петербурге.

18 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что у Буйнова якобы прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии. По данным канала, год назад у исполнителя наблюдались побочные эффекты от препаратов в виде потери сознания и головокружений, из-за чего он упал с велосипеда и разбил голову.

26 ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что Буйнову присвоили паллиативный статус, так как артисту диагностировали рак предстательной железы IV степени. У Буйнова обнаружили рак простаты еще 20 лет назад, болезнь ушла в ремиссию в 2011 году.

Администратор певца Елена Козырь сообщила, что Буйнов в порядке и никаких ухудшений его состояния не наблюдается. Она призвала не верить недостоверной информации. По словам администратора, певец постоянно занят концертами и съемками.

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