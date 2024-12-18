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Александр Буйнов разбил голову из-за лечения рака

Mash: у певца Буйнова прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии

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Телеканал «НТВ»

У певца Александра Буйнова прогрессировал рак из-за отмены гормонотерапии год назад, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, тогда у Буйнова наблюдались побочные эффекты от препаратов в виде потери сознания и головокружений, из-за чего он упал с велосипеда и разбил голову.

Канал отметил, что 74-летний певец уже несколько лет лечит рак импортным противоопухолевым препаратом «Даролутамид» за 150 тысяч рублей за счет государства в рамках льготной программы.

В 2023 году на фоне приема гормонального лекарства у него развилось нарушение кровообращения в мозге, артист потерял сознание во время езды на велосипеде, получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Гормонотерапию отменили, но вернули, поскольку, пишет канал со ссылкой на собственный источник, из-за отмены рак начал прогрессировать.

Диагноз Буйнову поставили почти 20 лет назад, в 2011 году у него началась ремиссия. 26 ноября канал SHOT сообщал, что Александру Буйнову присвоили паллиативный статус, так как артисту диагностировали рак предстательной железы IV степени. У Буйнова обнаружили рак простаты еще 20 лет назад, болезнь ушла в ремиссию в 2011 году.

Администратор певца Елена Козырь сообщила, что Буйнов в порядке и никаких ухудшений его состояния не наблюдается. Она призвала не верить недостоверной информации. По словам администратора, певец постоянно занят концертами и съемками.

Ранее стало известно, что Буйнов выступает на корпоративах за 3 миллиона рублей.

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