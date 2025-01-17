Адвокат Моргенштерна ответил на возбуждение уголовного дела против рэпера

Адвокат рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Сергей Жорин ответил на сообщения о том, что Следственный комитет РФ (СК) предъявил музыканту обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. Его цитирует портал «Страсти».

По мнению Жорина, Следственный комитет подошел к возбуждению дела формально. Он указал на то, что действительно есть статья УК РФ, в которой сказано, что если человек более двух раз привлекался к административной ответственности, то можно говорить о составе преступления.

«В подавляющем большинстве Алишер* плашки ставит, вы сами можете зайти в его Telegram-канал и убедиться, что он ставит их. Несколько раз он плашки не поставил, но это были посты, содержащие одно слово: «привет», «салют», «с праздником». Здесь нужно отдать должное Роскомнадзору, видимо, у них чувство юмора такое, что они фиксировали именно те публикации, которые не содержат какой-либо информативности», — сказал он.

Так, объяснил адвокат, внимание СК привлекла публикация со словами «с праздником», в которой артист не указал, что он иностранный агент.

По словам Жорина, его подзащитный не умышленно нарушил закон об иноагентах.

О том, что Следственный комитет России (СК) предъявил Алишеру Моргенштерну обвинения в уклонении от обязанностей иноагента, стало известно накануне. Моргенштерн, считает следствие, нарушил часть 2 статьи 330.1 УК РФ. По этой статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Моргенштерн опубликовал в своем Telegram-канале фотографию из больничной палаты.