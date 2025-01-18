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Кэмерон Диас рассказала, готова ли сыграть в сиквеле «Маски»

Hollywood Reporter: Кэмерон Диас допустила свое появление в сиквеле «Маски»
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New Line Cinema

Американская актриса и модель Кэмерон Диас рассказала, что была бы готова рассмотреть возвращение к роли Тины Карлайл в продолжении фильма «Маска» 1994 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Если Джим (Керри, исполнитель главной роли. — «Газета.Ru») на борту, то я буду в курсе событий с самого первого дня», — отметила она.

Диас была одной из самых успешных голливудских звезд конца 1990-х и начала 2000-х годов — она снялась в фильмах «Маска», «Ангелы Чарли», «Ванильное небо» и др.

По сюжету «Маски» банковский служащий Стэнли Ипкисс (Керри) превращается в безумного супергероя, когда носит загадочную маску. Фильм получил положительные отзывы критиков и стал коммерчески успешным, собрав $351,6 млн при бюджете в $23 млн.

За визуальные эффекты фильм номинировался на премию «Оскар», но проиграл картине «Форрест Гамп». Съемки проходили в Лос-Анджелесе. Режиссером выступил Чак Рассел.

В декабре прошлого года американский актер Джим Керри заявил, что согласится на съемки в сиквеле «Маски». Условием для этого является хороший сценарий, добавил он.

Ранее Кэмерон Диас объяснила, зачем уходила из кино на 11 лет.

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