Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле «Маски»

Американский актер Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле комедии 1994 года «Маска». Его цитирует The Hollywood Reporter.
По его словам, он согласится на съемки, если ему понравится сценарий.
«Если бы у кого-то возникла правильная идея. Дело не в деньгах. Нет, я шучу насчет денег...» — сказал он.
Также Керри добавил, что уже говорил о завершении карьеры, но уточнил, что тогда имел в виду необходимость отдохнуть.
«Как только у вас появляется хорошая идея или группа людей, с которыми действительно понравилось работать, все меняется», — отметил 62-летний артист.
По сюжету «Маски» банковский служащий Стэнли Ипкиссом (Керри) превращается в маниакального супергероя, когда носит загадочную маску. В фильме также снималась Кэмерон Диас.
Накануне Джим Керри объяснил, почему решил отложить свой выход на пенсию ради съемок в мультфильме «Соник 3».
«Честно говоря, я накупил много вещей, и мне нужны деньги. Да...» — поделился артист.
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