Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле «Маски»

Американский актер Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле комедии 1994 года «Маска». Его цитирует The Hollywood Reporter.

По его словам, он согласится на съемки, если ему понравится сценарий.

«Если бы у кого-то возникла правильная идея. Дело не в деньгах. Нет, я шучу насчет денег...» — сказал он.

Также Керри добавил, что уже говорил о завершении карьеры, но уточнил, что тогда имел в виду необходимость отдохнуть.

«Как только у вас появляется хорошая идея или группа людей, с которыми действительно понравилось работать, все меняется», — отметил 62-летний артист.

По сюжету «Маски» банковский служащий Стэнли Ипкиссом (Керри) превращается в маниакального супергероя, когда носит загадочную маску. В фильме также снималась Кэмерон Диас.

Накануне Джим Керри объяснил, почему решил отложить свой выход на пенсию ради съемок в мультфильме «Соник 3».

«Честно говоря, я накупил много вещей, и мне нужны деньги. Да...» — поделился артист.

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