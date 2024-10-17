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Кэмерон Диас объяснила, зачем уходила из кино на 11 лет

Актриса Кэмерон Диас призналась, что делала 11-летний перерыв в карьере ради семьи

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Global Look Press

Актриса Кэмерон Диаз в 2025 году предстанет на большом экране впервые за 11 лет. 52-летняя звезда объяснила, зачем уходила из кино, на саммите влиятельных женщин Fortune.

Актриса рассказала, что покинула Голливуд, чтобы сосредоточиться на своей семье — воспитании двоих детей от мужа Бенджи Мэддена, — и запустить винный бизнес.

«Мне казалось, что я должна сделать что-то, чтобы вернуть себе жизнь. Меня просто не волновало все остальное», — цитирует Диас Variety.

По словам актрисы, мнение и успехи коллег не могли изменить ее решение.

«Речь просто о том, чего вам действительно хочется. Для меня это было создание семьи», — сказала она.

Диас была одной из самых успешных голливудских звезд конца 1990-х и начала 2000-х годов — она снялась в фильмах «Маска», «Ангелы Чарли» и др.

В комедийном боевике Netflix «Снова в действии» Кэмерон Диас снялась с Джейми Фоксом.

Ранее стало известно содержание звонка в 911 перед трагедией с солистом One Direction.

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