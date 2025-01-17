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«Шаманы и гадалки»: Катя Гордон поделилась наблюдением о браке Тиммы и Седоковой

Юрист Катя Гордон: брак Тиммы и Седоковой связан с гадалками и нечистью
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Юрист и блогерша Катя Гордон поделилась наблюдениями о браке латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и российской певицы Анны Седоковой. Ее цитирует aif.ru.

«Удивительно, но почему-то вся история любви Яниса и Анны связана с какими-то шаманами, гадалками и другой нечистью. Но я вам так скажу, у нас половина шоу-бизнеса ходит по каким-то бабкам и гадалкам, занимаясь заговорами, приворотами и прочим», — отметила она.

Себя Гордон назвала православной и подчеркнула, что считает подобное «грехом и бесовщиной».

Она добавила, что у Тиммы якобы были шаман для консультаций и психолог.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Прощание со спортсменом прошло 27 декабря в Риге. Как выяснилось, прах Тиммы до сих пор не предали земле.

Ранее сообщалось, что Седокова помогла Тимме оплатить миллионный долг после расставания.

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