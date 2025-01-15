Анна Седокова помогла Янису Тимме оплатить миллионный долг после расставания

Сестра баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Анна Седокова помогла ее брату преодолеть финансовые трудности, несмотря на расставание.

«Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на $10 тыс. (примерно 1 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru») и 6 декабря на 295 тыс. рублей», — рассказала родственница.

По словам Лелде, Седокова рассказывала ей, что общий долг Тиммы составлял 1 млн 127 тыс. рублей. В него входили задолженности баскетболиста по кредитным картам, машине, страховке, собаке, хранилищу и мобильному телефону.

Также Лелде Жандецка подтвердила, что полиция Латвии начала расследование в связи с кончиной спортсмена. Она заявила, что «есть много открытых вопросов» относительно произошедшего с Тиммой в Москве. По словам сестры баскетболиста, она не может давать комментарии по делу.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

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