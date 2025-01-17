ST и HammAli & Navai выпустили песни на произведения русских классиков

Лейбл VK Records выпустил мини-альбом «Содержательные песни», в котором отечественные артисты исполнили песни на произведения русской классики. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Пластинка состоит из пяти композиций. В ней есть трек рэпера ST, вдохновленный «Героем нашего времени» Михаила Лермонтова. Песня «Идиот» от артистов MIIDAS и Фидель, которая отсылает к одноименному роману Федора Достоевского. Также в проекте приняли участие: дуэт HammAli & Navai («Серебряный век»), певица MONA («Каренина») и рэпер Andro («Письмо женщине»).

«Русская литература — это богатый источник мудрости, проникновенного анализа человеческой души и глубоких философских размышлений. Она учит нас многим ценным урокам, которые остаются актуальными и сегодня», — сказали создатели проекта.

12 ноября 2024 года в Национальном центре «Россия» состоялся гала-концерт «Голос поэта», на котором известные артисты создали собственные композиции на стихи русских поэтов. На мероприятии выступил рэпер ST, который вместе с рокером Сергеем Бобунцом и «Хором первых» исполнил трек на стихотворение «Родное» Владимира Орлова.

Ранее сообщалось, что известный немецкий певец готов выступить в России почти за 4 млн рублей.