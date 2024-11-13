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Бьянка, ST и NILETTO исполнили песни на стихи русских поэтов

Певица Бьянка исполнила песню на стихи «Внимая ужасам войны» Николая Некрасова

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Пресс-служба гала-концерта «Голос поэта»

12 ноября в Национальном центре «Россия» состоялся гала-концерт «Голос поэта», на котором известные артисты создали собственные композиции на стихи русских поэтов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

На концерте выступил рэпер ST (он же — Александр Степанов), который вместе с рокером Сергеем Бобунцом и «Хором первых» исполнил трек на стихотворение «Родное» Владимира Орлова. Кроме того, ST и Бобунцов продемонстрировали публике песню на лирику «Отличной от других» Игоря Северянина.

Также на мероприятии выступила певица Бьянка с песней на стихи «Внимая ужасам войны» Николая Некрасова, артист NILETTO («Будь, пожалуйста, послабее» Роберта Рождественского), дуэт Леши Свика и RO («Я тебе ничего не скажу» Афанасия Фета) и другие отечественные знаменитости.

В зале присутствовала дочь поэта Рождественского Екатерина, актриса Екатерина Шпица, телеведущая Юлия Барановская, певец Родион Газманов и другие.

«Когда я отправлял тексты, то намеренно стирал имя автора, так как все почему-то хотели сначала Есенина, а получив анонимные стихи, говорили, как это круто. Я горд за получившийся результат и очень жду, что все эти песни получат дальнейшую жизнь, а не останутся только в рамках проекта. Уверен, что скоро миллионы девушек будут рыдать под песню NILETTO на стихи Рождественского», — высказался о мероприятии рэпер ST.

Ранее известный стенд-ап комик вспомнил, как не поступил на актерский факультет.

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