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Известный немецкий певец готов выступить в России почти за 4 млн рублей

Baza: немецкий певец Томас Андерс готов выступить в России за 3,7 млн рублей
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IMAGO/Ervin Monn/Global Look Press

Солист немецкой группы Modern Talking, певец Томас Андерс просит за выступление в России гонорар в размере 3,7 млн рублей. Об этом сообщает Baza.

По информации Telegram-канала, в эту стоимость не входят расходы на визу, перелет, проживание и выполнение заказчиком райдеров артиста. Таким образом, российская сторона должна будет потратить еще около трех миллионов рублей, чтобы выступление Андерса в России состоялось.

Также Baza раскрывает бытовой райдер артиста. В нем Андерс просит 20 кг пищевого льда, шампанское Dom Pérignon стоимостью 60 тыс. рублей, водку, две бутылки джина, импортное пиво и две бутылки вина разных видов. Из еды в райдер включены сырные и мясные закуски, пицца, фрукты и сладкое.

13 января Telegram-канал сообщал, что итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци) тоже согласен выступить на корпоративе в России за почти 4 млн рублей. В райдере Гинацци настаивает на гримерке с отдельным входом, возле которой обязательно должна стоять охрана.

Из еды и напитков он просит виски Chivas Regal, белое и красное сухое вино родом из Италии, газировку, снэки, фруктовую и овощную тарелки, хлеб без глютена, сушеную говядину, лосося и пармскую ветчину.

Ранее стал известен гонорар Олега Газманова за концерт.

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