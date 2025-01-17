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Блейк Лайвли о многомиллионном иске против нее: «Классический сценарий абьюза»

TMZ: актриса Лайвли сравнила иск Бальдони против нее со стратегией абьюза
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Evan Agostini/AP

Юристы Блейк Лайвли отреагировали на многомиллионный иск режиссера Джастина Бальдони против нее и Райана Рейнольдса. Об этом сообщает TMZ.

«Это классическая история: женщина рассказывает о сексуальных домогательствах, а абьюзер пытается переложить вину на жертву», — заявили они.

Представители Лайвли уточнили, что этот прием называется DARVO. Он означает стратегию абьюза: отрицать, атаковать и менять местами жертву и обидчика.

Накануне стало известно, что Бальдони обвинил Лайвли и Рейнольдса в попытке уничтожить его карьеру. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».

«Они пытаются перевести стрелки на мисс Лайвли. Доказательства покажут, что у актеров [фильма «Все закончится на нас»] был негативный опыт общения с мистером Бальдони. Они также покажут, что компания Sony просила г-жу Лайвли проконтролировать работу над картиной», — пояснили юристы звезды «Сплетницы».

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам Лайвли, режиссер осуждал ее за лишний вес.

Ранее стало известно, что звезда «Все в семье» нелестно отозвалась о Бетти Уайт, которой не стало в 2021 году.

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