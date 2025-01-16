Звезда «Все в семье» нелестно отозвалась о Бетти Уайт, которой не стало в 2021 году

Звезда сериала «Все в семье» Сэлли Стразерс вспомнила, как актриса Бетти Уайт, которой не стало в 2021 году, «пристыдила ее за лишний вес» на глазах у сверстников. Слова артистки передает Entertainment Weekly.

Стразерс назвала Уайт «очень пассивно-агрессивной женщиной». Инцидент, поделилась актриса, произошел, когда она работала над пилотным выпуском одного из проектов в доме Уайт в Лос-Анджелесе. Экс-коллега попросила свою домработницу принести команде перекусить, а потом она пристыдила Стразерс за попытку съесть сладкое.

«Я потянулась за печеньем, и она сказала при всех: «На твоем месте я бы этого не делала, дорогая. Тебе оно не нужно». Она пристыдила меня перед остальными, и я подумала: «Боже, как это некрасиво», — вспомнила Уайт.

Актрисы Бетти Уайт не стало в 2021 году в возрасте 99 лет, менее чем за месяц до ее 100-летия. Наибольшую популярность артистке принесла роль в сериале «Золотые девочки». За свою карьеру Уайт получила пять премий «Эмми».

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