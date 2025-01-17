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Власти Владивостока прокомментировали призыв лишить Лагутенко звания почетного гражданина

Лагутенко не лишат звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Городская дума Владивостока не получала обращений о лишении лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко звания почетного гражданина. Об этом сообщает РИА Новости.

16 января «Российская газета» сообщила, что руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов стал инициатором предложения о лишении Лагутенко звания почетного гражданина Владивостока.

Собеседник РИА Новости подчеркнул, что человека можно лишить указанного звания решением думы, если будет установлено, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда.

Звания почетного гражданина Владивостока могут быть удостоены граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства. Присвоение звания не зависит от факта рождения удостоенных его лиц во Владивостоке или проживания на его территории.

Илья Лагутенко родился во Владивостоке. В этом городе началась творческая карьера группы «Мумий Тролль». В дальнейшем Лагутенко перебрался в Москву. В 2013 года он был награжден орденом «За заслуги перед Владивостоком» первой степени. В 2016 году музыканту присвоили звание почетного гражданина Владивостока. В 2022 году артист заявил о приостановлении деятельности своей группы.

Ранее была названа стоимость восстановления сгоревшего дома Лагутенко в Калифорнии.

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