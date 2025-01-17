Стивен Спилберг почтил память Дэвида Линча: «Я любил фильмы Дэвида»

Режиссер Стивен Спилберг вспомнил о знакомстве с Линчем на съемках «Фабельманов»

Режиссер Стивен Спилберг почтил память Дэвида Линча, о кончине которого стало известно 16 января. Его слова передает Deadline.

«Я любил фильмы Дэвида. «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон» определили его как необычного мечтателя, снимавшего фильмы, в которых чувствовалась ручная работа», — заявил постановщик.

Спилберг вспомнил, что познакомился с Линчем на съемках своего фильма «Фабельманы», премьера проекта состоялась в 2022 году. Создатель «Твин-Пикса» сыграл в картине Джона Форда, автора классических вестернов.

«Дэвид Линч играл одного из моих героев. Это было сюрреалистично и похоже на сцену одного из фильмов Дэвида. Миру будет не хватать такого оригинального и уникального голоса. Его фильмы уже выдержали испытание временем и продолжат выдерживать», — заявил Спилберг.

В августе 2024 года Дэвид Линч раскрыл, что страдает от эмфиземы легких. Болезнь появилась в результате многолетнего курения сигарет. Режиссер рассказывал, что из-за заболевания вынужден постоянно передвигаться с кислородной маской, ему было сложно даже выходить из дома.

17 января семья Линча сообщила о кончине великого режиссера. Близкие постановщика заявили, что после ухода режиссера в мире образовалась большая дыра.

«Но, как бы он сказал: «Следи за пончиком, а не за дыркой», — добавили они.

Дэвид Линч известен по своим проектам, в которых присутствуют элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс». За лучшую режиссуру Линч трижды получал «Оскар», а всего в его карьере 13 номинаций на эту премию.

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