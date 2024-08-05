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Дэвид Линч рассказал о тяжелом заболевании легких: «Я прикован к дому»

Режиссер Дэвид Линч сообщил, что болен эмфиземой легких

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Efrem Lukatsky/AP

Режиссер и актер Дэвид Линч признался, что болен эмфиземой легких. Об этом сообщает Independent.

Линч рассказал, что болезнь появилась в результате многолетнего курения сигарет. Режиссер признался, что не может ходить на долгие расстояния из-за недостатка кислорода.

«Я так долго страдал от эмфиземы легких из-за курения, что вынужден жить дома, нравится мне это или нет. Для меня было бы очень плохо заболеть, даже простудой», — поделился кинематографист.

Эмфизема легких — это болезнь, при которой количество воздуха в легких повышается настолько, что нарушается их анатомия: альвеолы становятся больше, а их стенки постепенно разрушаются.

Линч усомнился, что продолжит снимать кино, из-за своего заболевания. По словам кинематографиста, он не сможет лично участвовать в съемках, если все-таки возьмется за какой-либо проект.

«Я бы снимал удаленно, если бы до этого дошло. Мне бы это не очень понравилось», — признался режиссер.

Дэвид Линч известен по своим проектам, в которых присутствует элементы сюрреализма и тема иллюзорности реальности. Среди самых популярных его работ — «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя», «Малхолланд Драйв», «Твин Пикс».

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