Итальянский певец Pupo готов выступить в России почти за 4 млн рублей

Итальянский певец Pupo (настоящее имя — Энцо Гинацци) согласен выступить на частном мероприятии в России за €35 тыс. (почти 4 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, Гинацци также обязывает российского заказчика оплатить ему и еще трем людям из команды визу в размере €1 тыс. (примерно 105 тыс. рублей). Оплата перелета из Италии тоже входит в обязанности принимающей стороны: Pupo просит приобрести для него по два билета бизнес-класса и экономкласса и четыре VIP-прохода в аэропортах вылета и прилета.

Согласно райдеру, певец Pupo готов жить в России в отеле не ниже пяти звезд. Заказчик должен предоставить ему по одному номеру класса люкс и полулюкс, а также две стандартные комнаты. Если в бронь отеля не входит еда, то вторая сторона выплачивает команде артиста по €100 (порядка 10,5 тыс. рублей) в сутки.

Энцо Гинацци также настаивает на гримерке с отдельным входом, возле которой обязательно должна стоять охрана. Из еды и напитков в ней должны быть виски Chivas Regal, белое и красное сухое вино родом из Италии, газировка, снэки, фруктовая и овощная тарелки, хлеб без глютена, сушеная говядина, лосось и пармская ветчина.

В марте 2024 года Pupo выступил в Кремле в рамках своего выступления «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей». Он признавался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. Однако позднее концерт артиста отменили в Литве из-за его концерта на российской сцене.

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