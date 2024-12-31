Страна ЕС решила запретить продажи одноразовых вейпов

Бельгия может стать первой страной Евросоюза, которая введет запрет на продажу одноразовых электронных сигарет. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По данным издания, подобное решение будет принято властями страны в среду. Как отмечают авторы, решение направлено на помощь другим членам объединения в противостоянии растущему спросу на вейпы среди молодежи.

Журналисты напомнили, что аналогичное решение планируют принять Великобритания, Франция и Германия. Однако эксперты опасаются, что подобные меры могут привести к переходу потребителей на «нелегальную продукцию».

В конце ноября президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому с 1 июля 2025 года в стране вводится запрет на ввоз, продажу и курение электронных сигарет. Изменения внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы республики. Нарушение запрета повлечет ответственность, предусмотренную Кодексом о правонарушениях КР.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям.