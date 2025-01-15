Умер брат Светланы Немоляевой Всеволод

Экс-солист балетной труппы Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Другие детали кончины артиста пока неизвестны.

Официально эту информацию также не подтверждали.

15 ноября 2024 года сообщалось, что режиссера балета Большого театра Всеволода Немоляева экстренно госпитализировали в Москве. По версии Mash, причиной госпитализации стало падение — Немоляев упал в своей квартире на улице Черняховского и сильно ударился головой. Тогда артист отказался комментировать свое состояние в разговоре с журналистами.

Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года. Он окончил Московское хореографическое училище, где учился у педагога Николая Тарасова. В 1956 году Немоляев стал артистом балетной труппы, а в 1972-м — солистом. За 55 сезонов в Большом театре артист участвовал в разных спектаклях, среди которых — «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век». В 80-е он завершил карьеру танцовщика, став режиссером по составу.

Ранее стало известно, что умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко.