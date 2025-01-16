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Бумажный тираж романа «7 октября» уничтожат из-за обвинений в плагиате

Писатель Иличевский: издательство решило уничтожить тираж романа «7 октября»
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alpina_proza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лауреат премии «Русский Букер», писатель Александр Иличевский сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что издательство «Альпина. Проза» приняло решение об изъятии и полном уничтожении бумажного тиража его романа «7 октября».

Книга Иличевского вышла в октябре 2024 года. Ее действие происходит на фоне текущей войны Израиля с ХАМАС. По сюжету, главный герой едет в пресс-тур в Газу.

6 января 2024 года израильская журналистка Алла Гаврилова обвинила Иличевского в плагиате ее репортажа. Автор использовал цитаты из ее статей из Газы в своем произведении. Затем в «7 октября» также нашли заимствования из рассказов космофизика Владимира Мурзина и произведений Андрея Платонова.

Позднее Иличевский принес извинения Гавриловой. Он включил ее имя в раздел с благодарностями и «переписал и отредактировал» заимствованные тексты других авторов.

«Издательство «Альпина-проза» сейчас поставило меня в известность, что все изменения в электронной версии романа «7/10» будут иметь место с сегодняшнего дня. В аудио — к концу недели» , — заявил Иличевский в соцсетях.

Ранее сообщалось, что директор «Ленкома» прокомментировал скандал с Певцовым.

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