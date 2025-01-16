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Карди Би обвинила Оффсета и его мать в ограблении: «Ублюдок!»

Рэпера Карди Би заявила, что Оффсет ограбил ее вместе со своей матерью
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cardiallaccess/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэперша Карди Би заявила о том, что Оффсет ограбил ее вместе со своей матерью. Слова хип-хоперши передает Billboard.

«Да, ты и твоя мамаша ограбили меня, утерли нос. Я же просила, перестать играть со мной», — заявила исполнительница.

Также Карди Би осудила рэпера за то, что он не принес никаких подарков детям на Рождество. У пары трое наследников — 6-летняя дочь Култер, 3-летний сын Вэйв и четырехмесячная дочь. Еще у Оффсета есть трое детей от предыдущих отношений.

«Вчера ты впервые позвонил своей новорожденной дочери. Ты специально ничего не купил детям, чтобы насолить мне», — высказалась певица.

Рэпершу возмутило отношение экс-избранника, поскольку, будучи с ним в отношениях, она многим жертвовала ради него.

«Я молилась за этого человека прежде, чем за себя. А теперь у этого ублюдка хватает наглости говорить, что я «конкурирую», — подчеркнула она.

В сентябре 2024 года Карди Би объявила о расставании с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как отписалась от мужа в социальных сетях. До этого пара уже разводилась — в 2018 году и в 2020-м.

Ранее стало известно, что звезду Болливуда госпитализировали после нападения взломщика с ножом.

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