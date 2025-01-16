Певица Слава пожаловалась на аллергию на Мальдивах

Певица Слава заявила, что у нее появилась аллергия после укуса насекомого на Мальдивах

Певица Слава призналась в беседе с mk.ru, что у нее появилась аллергическая реакция после укуса неизвестного насекомого на Мальдивах.

«Появляются просто вот такие блямбы, которые жутко чешутся. И проходят они, как показывает практика, около трех недель», — поделилась артистка.

Слава уточнила, что не первый раз сталкивается с подобной аллергией во время отдыха. По словам певицы, она не знает, как с этим бороться. Ее зять также стал жертвой насекомых.

Слава отправилась на Мальдивы с семьей в начале января. На данный момент ее отпуск подошел к концу.

В ноябре 2024-го Слава рассказала, что ей стало плохо во время концерта. Она растерялась из-за плохого самочувствия. По словам знаменитости, это ощущалось как микроинсульт.

Слава считает, что ухудшение здоровья случилось из-за переутомления. Артистка задумалась об изменении своего графика. Также она пожаловалась на симптомы аллергии. У нее чешутся глаза, нос, рот и кожа. Она объяснила, что ее иммунитет не справляется из-за переработок.

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