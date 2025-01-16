Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Юрия Николаева начались новые проблемы со здоровьем после операции на бедро

Mash: у телеведущего Николаева начался тромбоз голени после операции
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У телеведущего Юрия Николаева начались новые проблемы со здоровьем после операции на бедро, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, у Николаева начался тромбоз голени, врачи восстанавливают ему кровоток.

Недавно 76-летнему шоумену зафиксировали бедренную кость металлическим стержнем. Его самочувствие улучшилось, слабость и боль уменьшились, однако передвигаться Николаев может пока только в пределах палаты на ходунках.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий, утверждал канал, получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

Ранее звезду Болливуда госпитализировали после нападения взломщика с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами