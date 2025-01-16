У Юрия Николаева начались новые проблемы со здоровьем после операции на бедро

У телеведущего Юрия Николаева начались новые проблемы со здоровьем после операции на бедро, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, у Николаева начался тромбоз голени, врачи восстанавливают ему кровоток.

Недавно 76-летнему шоумену зафиксировали бедренную кость металлическим стержнем. Его самочувствие улучшилось, слабость и боль уменьшились, однако передвигаться Николаев может пока только в пределах палаты на ходунках.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий, утверждал канал, получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

Ранее звезду Болливуда госпитализировали после нападения взломщика с ножом.