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Певице Славе стало плохо на сцене: «Как будто микроинсульт случился»

Певица Слава растерялась на концерте из-за плохого самочувствия

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ТНТ

Певица Слава призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей стало плохо во время концерта.

Слава растерялась из-за плохого самочувствия.

«Как будто у меня микроинсульт случился. Сильный звук, какие-то вспышки в глазах. Я не понимаю, где я, что мне петь. Я растерялась и спрашиваю у Аллы и Коли. Не понимаю, где я нахожусь, но понимаю, что на меня все так уже смотрят странно», — поделилась артистка.

Слава считает, что ухудшение здоровья случилось из-за переутомления. Артистка задумалась об изменении своего графика. Также она пожаловалась на симптомы аллергии. У нее чешутся глаза, нос, рот и кожа. Она объяснила, что ее иммунитет не справляется из-за переработок.

Слава поблагодарила поклонников за беспокойство и попросила не переживать за нее.

«Я сильная. И быстро справилась. Со мной такое под конец года случалось уже. Это просто сильная усталость. Плюс заболела. А так все хорошо. Ничего серьезного», — отметила певица.

В марте Слава рассказала, что трижды пыталась перепеть песню на концерте, но забывала слова.

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