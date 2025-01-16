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Блогер Косенко вышел на связь после сообщений о заочном аресте: «Люблю Россию»

Блогер Косенко заявил о вере в здравый смысл на фоне заочного ареста
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sergey_kosenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Сергей Косенко вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после сообщений о заочном аресте.

Косенко поблагодарил поклонников за поддержку. Он заявил, что с ним все в порядке. Блогер попросил помочь ему «выйти из этой ситуации».

«Люблю Россию. И люблю русских людей. И верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх», — заявил блогер.

15 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Дело связано с видео, на котором блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики поста блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

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