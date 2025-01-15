Стоянов вспомнил, как работал с Добровольской

Актер Стоянов заявил, что Добровольскую не любили только ленивые и бездарные

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал о работе с актрисой Евгенией Добровольской. Об этом сообщает канал 360.

Стоянов играл с Добровольской в спектакле «Женитьба». Актер признался, что слышал от коллег о «какой-то неудобности» артистки. Однако сам он этого не заметил. По словам знаменитости, Добровольская показала невероятный профессионализм, а также «обнаженную, открытую, бескомпромиссную» требовательность к своим партнерам.

«Мне было с ней легко. Играя с ней и общаясь, я сделал очень простой вывод: если Женю кто-то не любил, то ее не любили ленивые и бездарные. Светлая ей память», — поделился артист.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

Ранее Хабенский рассказал о невыносимых болях у Добровольской на прощании с актрисой.