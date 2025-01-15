«Хотел бы с ней встретиться»: певец Илья Гуров рассказал о своей первой любви

Певец Илья Гуров признался, что хотел бы встретиться со своей первой любовью

Певец Илья Гуров признался, что хотел бы встретиться со своей первой любовью. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Четыре четверти».

По его словам, ею была девочка Женя, с которой он учился в первом классе. Исполнитель добавил, что он признавался ей в любви. Однако уточнил, что все произошло не так, как он задумал.

«Когда я ей признался в любви, это все произошло достаточно эксцентрично», — рассказал Гуров.

Певец добавил, что не может найти ее, потому что не помнит ее фамилию.

В декабре 2024 года актриса Екатерина Шпица призналась, что в школе страдала от безответной любви. По словам Шпицы, в 13 лет она влюбилась в 19-летнего юношу, который не ответил на ее чувства. У него на тот момент уже была девушка. Шпица отметила, что тяжело переживала отказ, однако считает, что безответная первая любовь пошла ей на пользу и ее не надо обесценивать.

Шпица предположила, что этот мужчина вряд ли жалеет, что не обратил внимания на юную влюбленную, поскольку, уверена она, статус и талант не гарантируют любви.

Ранее актер Леонид Ярмольник рассказал о первой любви.