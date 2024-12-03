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Екатерина Шпица призналась в безответной любви

Актриса Шпица призналась, что ей пошла на пользу безответная первая любовь

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Екатерина Шпица призналась, что в школе страдала от безответной любви. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Шпицы, в 13 лет она влюбилась в 19-летнего юношу, который не ответил на ее чувства. У него на тот момент уже была девушка.

«Он был не школьник. Он был меня несколько старше. И это была пропасть, конечно!» — вспоминает звезда.

Шпица отметила, что тяжело переживала отказ, однако считает, что безответная первая любовь пошла ей на пользу и ее не надо обесценивать.

«Это в любом случае взращивает дух, волю в какой-то степени», — рассуждает она.

Сейчас, предполагает Шпица, этот мужчина вряд ли жалеет, что не обратил внимание на юную влюбленную, поскольку, уверена она, статус и талант не гарантируют любви.

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