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Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко

Актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко умер после неудачной операции
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ТМ Продакшн

Российский актер Олег Бойко умер после тяжелой операции на сердце. Об этом aif.ru сообщила его двоюродная сестра Варвара.

По ее словам, 57-летнему актеру ставили шунт в сердце. После этого он около месяца находился в реанимации больницы №67.

Бойко родился 5 апреля 1967 года. Он учился в Горьковском высшем военном училище тыла, а затем — в Ярославском театральном институте им. Волкова и академии им. Плеханова.

Артист служил в Рыбинском театре драмы, а на экранах впервые появился в конце 80-х годов.

Бойко часто играл роли следователей в отечественных сериалах. Он снимался в сериалах «Морозов», «Мент в законе-8», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай», «Десять стрел для одной», «Балабол-3» и других. Всего актер за свою карьеру снялся в 50 картинах.

За несколько дней до этого стало известно о смерти советского актера Сергея Зиновьева. Артист ушел из жизни в возрасте 69 лет, при этом причины не называются.

Ранее умерла польская актриса Барбара Рыльска.

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