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Съемки культовых голливудских проектов приостановили из-за пожаров

Съемки культового «Фоллаута» приостановили из-за пожаров в Калифорнии
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Wikimedia Commons

Съемки культовых сериалов «Фоллаут» и «Анатомия страсти» приостановлены из-за пожаров в Калифорнии. Об этом сообщило издание RTVI.

Также перенесены съемки еще ряда сериалов, включая «Паук-Нуар», «Начальная школа Эббот», «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало», «После полуночи», «Дом папаши» и другие.

Помимо этого, из-за чрезвычайной ситуации с 14 на 19 января перенесена церемония вручения премий «Оскар», а вручение премии кинокритиков — с 12 на 26 января.

До этого предварительная оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $275 млрд.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Площадь распространения огня превысила 11 тыс. гектаров. Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата.

Из опасной зоны эвакуировали более 360 тыс. человек. Ситуацию усугубляют мародеры. За ограбления покинутых домов в зоне пожаров арестованы уже более 20 человек. Брошенные на дорогах автомобили убирают с помощью бульдозеров.

Ранее премьеру сериала герцогини Меган на Netflix отложили из-за пожаров в США.

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