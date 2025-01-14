Верник признался, что Олег Табаков препятствовал его карьере

Актер Игорь Верник признался, что Табаков не брал его на роли

Актер Игорь Верник рассказал в интервью «Кино Mail», что коллега Олег Табаков препятствовал его карьере во МХТ им. А. П. Чехова.

Верник уточнил, что у него были очень теплые отношения с художественным руководителем и директором театра. Табаков звал его «Игоряша». Однако, несмотря на хорошую связь, худрук не давал актеру крупных ролей.

«Как актера он меня признавал, как часть труппы видел меня, но в ролях, сколько бы ему не предлагали режиссеры, он меня не видел», — вспомнил артист.

Некоторые режиссеры театра, к примеру Евгений Писарев и Сергей Женовач, хотели поставить Верника на главную роль в своих постановках, но Табаков браковал это. Актер вспомнил, как должен был сыграть Яшу в спектакле Адольфа Шапиро по пьесе «Вишневый сад». Тогда художественный руководитель позвал Верника на разговор.

«Захожу, он сидит, ест воблу. <…> Говорит: «Садись, Игоряш, воблу будешь?» Я говорю: «Давайте». Он откусил, дал мне. Как это вкусно делал! Как он вкусно существовал, делал великие дела! <…> Сидим, едим. Говорит мне: «Слушай, Игоряш, тут такое дело. Мой ученичок играет Яшу, репетирует. У тебя же столько всего, ну зачем тебе нужно? А он зачем-то расстраивается. Давай ты не будешь, ладно?» И как ему отказать?» — рассказал актер.

По словам Верника, отношение Табакова к его мастерству изменилось после спектакля Владимира Машкова «Номер 13D». Тогда Машков настоял на том, чтобы актер сыграл главную роль. Как заявил актер, художественный руководитель сообщил, что на той постановке «родился артист Верник».

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