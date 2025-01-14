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Врачи оценили шансы на возвращение к жизни Тиграна Кеосаяна

Врач Теплых: шансы на возвращение режиссера Кеосаяна к жизни есть
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Нина Зотина/РИА Новости

Шансы на возвращение режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна к полноценной жизни после клинической смерти есть. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра им. Пирогова Борис Теплых.

«Шансы на восстановление и возвращение к нормальной жизни есть, но все зависит от длительности самой клинической смерти», — сказал специалист.

При этом заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в ЦФО Андрей Бутров считает, что шансов на возвращение режиссера к жизни крайне мало.

Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом в ночь на 9 января сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Она напомнила, что у Кеосаяна давние проблемы с сердцем. Подробнее о состоянии здоровья телеведущего — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак рассказала, как часто Симоньян навещает мужа в больнице.

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