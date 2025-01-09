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Собчак рассказала, как часто Симоньян посещает мужа в больнице

Собчак сообщила, что Симоньян каждый день навещает Кеосаяна в больнице
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская журналистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ежедневно навещает госпитализированного супруга — заслуженного деятеля искусств России, режиссера Тиграна Кеосаяна, который пережил клиническую смерть. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом», — отметила она.

Собчак уточнила, что лично не знакома с Кеосаяном, но знает, что «Маргарита его очень любит».

Накануне Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. По словам журналистки, Кеосаян уже долгое время испытывал проблемы с сердцем.

Тигран Кеосаян начал свою режиссерскую карьеру в 1992 году. В его фильмографии около 20 работ. Он снял такие картины, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Три товарища», «Крымский мост. Сделано с любовью!». Режиссер также снимался в кино и работал на телевидении.

В 1993 году он сыграл свадьбу с актрисой Аленой Хмельницкой. В их союзе родились две дочери — Александра в 1994-м и Ксения в 2010-м. В 2014-м актриса и режиссер официально развелись. В 2022 году Кеосаян женился на главном редакторе телеканала RT Маргарите Симоньян. У них есть трое общих детей — дочь Марьяна, сын Баграт и дочь Маро.

Ранее Тигран Кеосаян стал дедом.

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