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Сергей Жуков заработал около миллиона рублей на косметике за месяц

«Звездач»: певец Сергей Жуков заработал около 900 тыс. рублей на косметике за месяц
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Пресс-служба ТНТ

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его жена Регина Бурд заработали на косметике около миллиона рублей за месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

С периода декабрь 2024 года по январь 2025 года прибыль ООО «Руки Вверх Бьюти» составила около 913 тысяч рублей. Сама компания была зарегистрирована в августе 2024-го, но бренд, в который входит семь товаров, запустили в декабре. В линейке представлены шампунь, кондиционер, молочко для волос и подарочные наборы.

Жуков имеет свои проекты в ресторанной индустрии и в сфере инвестиций в недвижимость. У него есть сеть кондитерских и собственный продюсерский центр. В 2022 году артист стал одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.

В октябре Жуков рассказал, что начал бизнес ради подстраховки. Как объяснил артист, он взрослый человек с семьей и детьми, которому хочется стабильности. Он считает, что бизнес и инвестиции могут дать подушку безопасности. Музыкант назвал концерты «вещью неблагодарной», которая часто не зависит от артиста. По словам певца, сегодня они могут быть, а завтра – нет.

Ранее у скандального экс-продюсера «Ласкового мая» обнаружили долги перед ФНС.

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