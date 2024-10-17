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Сергей Жуков объяснил, почему начал заниматься бизнесом

Певец Сергей Жуков назвал свой бизнес подстраховкой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Сергей Жуков рассказал в интервью Юлии Меньшовой, что начал бизнес ради подстраховки.

Жуков объяснил, что он взрослый человек с семьей и детьми, которому хочется стабильности. Он считает, что бизнес и инвестиции могут дать подушку безопасности. Музыкант назвал концерты «вещью неблагодарной», которая часто не зависит от артиста. По словам певца, сегодня он может быть, а завтра – нет.

Жуков добавил, что большинство артистов вообще не умеют вкладываться и вести бизнес.

«Потому что они настолько витают в облаках и творческие люди, что вообще ничего не могут. И порой вкладывают вообще в полную фигню. Не знаю. Думаю, что это круто. Потом, естественно, все это прогорает», — поделился исполнитель.

Жуков отметил, что ему «грех жаловаться» на бизнес. Артист признался, что его проекты начались успешно и до сих пор работают.

Жуков имеет свои проекты в ресторанной индустрии и в сфере инвестиций в недвижимость. У него есть сеть кондитерских и собственный продюсерский центр. В 2022 году артист стал одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.

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