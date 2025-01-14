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«Денискины рассказы» получат продолжение

Писатель Драгунский: в продолжении «Денискиных рассазов» герой окончит университет
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Wikimedia Commons

Писатель, сценарист и журналист Денис Драгунский рассказал, что книга его отца Виктора Драгунского «Денискины рассказы» получит продолжение. В этом он признался в беседе с ТАСС.

По словам Драгунского, книга будет объемной и завершится окончанием университета.

«Немного вернемся назад, к поступлению, охватим период с 18 до 23 лет. Вдобавок там будет много рассказано о жизни в Советском Союзе в конкретных бытовых подробностях. Надеюсь, она получится интересной», — поделился автор.

Выпускать книгу Драгунский хотел бы в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Он допускает, что книга выйдет уже в 2025 году.

Литературным творчеством Денис Драгунский занялся только после 57 лет. К настоящему моменту он выпустил 26 книг прозы, среди которых «Подлинная жизнь Дениса Кораблева», «Каменное сердце» и «Мальчик, дяденька и я».

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