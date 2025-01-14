Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст боится возвращаться в США из-за Пи Дидди

Daily Mail: Канье Уэст боится возвращаться в США из-за суда против Пи Дидди
close
Global Look Press

Рэпер Канье Уэст путешествует по миру и отказывается возвращаться в США, поскольку боится быть втянутым в судебное разбирательство против продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает Daily Mail.

Уэст предполагает, что его могут вызвать на суд в качестве свидетеля, так как он на протяжении долгих лет дружил с Комбсом. Исполнители прекратили общение в 2019 году, когда Уэст появился на публике в футболке с надписью: «White Lives Matter».

Также, сообщил Daily Mail инсайдер, рэпер стал больше проводить времени за границей из-за ряда обвинений против него, среди которых — незаконное увольнение и сексуальные домогательства.

В октябре 2024 года бывшая помощница Уэста Лорен Пишотта обвинила рэпера в том, что он «накачал» ее наркотиками и изнасиловал вместе с Пи Дидди. Жену Уэста Бьянку Цензори экс-ассистентка назвала в иске организатором секс-вечеринок и «координатором оргий».

Также летом того же года против Уэста выдвинул обвинения еще один бывший помощник Майло Ианнопулос, который уличил музыканта в жестком обращении на работе. Он заявлял, что в компании рэпера поддерживалась жестокая и расистская атмосфера.

Ранее стало известно, что Пи Дидди предъявили новый иск об изнасиловании 16-летней няни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами