Канье Уэст боится возвращаться в США из-за Пи Дидди

Рэпер Канье Уэст путешествует по миру и отказывается возвращаться в США, поскольку боится быть втянутым в судебное разбирательство против продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщает Daily Mail.

Уэст предполагает, что его могут вызвать на суд в качестве свидетеля, так как он на протяжении долгих лет дружил с Комбсом. Исполнители прекратили общение в 2019 году, когда Уэст появился на публике в футболке с надписью: «White Lives Matter».

Также, сообщил Daily Mail инсайдер, рэпер стал больше проводить времени за границей из-за ряда обвинений против него, среди которых — незаконное увольнение и сексуальные домогательства.

В октябре 2024 года бывшая помощница Уэста Лорен Пишотта обвинила рэпера в том, что он «накачал» ее наркотиками и изнасиловал вместе с Пи Дидди. Жену Уэста Бьянку Цензори экс-ассистентка назвала в иске организатором секс-вечеринок и «координатором оргий».

Также летом того же года против Уэста выдвинул обвинения еще один бывший помощник Майло Ианнопулос, который уличил музыканта в жестком обращении на работе. Он заявлял, что в компании рэпера поддерживалась жестокая и расистская атмосфера.

Ранее стало известно, что Пи Дидди предъявили новый иск об изнасиловании 16-летней няни.