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Жену Канье Уэста обвинили в рассылке порно

На рэпера Канье Уэста подали в суд из-за жестокого обращения с сотрудниками

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Американский рэпер Канье Уэст и его бывший помощник Майло Ианнопулос оказались ответчиками по судебному иску о жестоком обращении на работе. Об этом со ссылкой на текст иска пишет TMZ.

По словам истцов, Канье Уэст и его компания поддерживали жестокую и расистскую атмосферу на работе во время создания приложения для продвижения музыки звезды. Они якобы недоплачивали взрослым и несовершеннолетним сотрудникам, заставляли их перерабатывать, отпускали шутки о работниках-афроамериканцах и называли их «новыми рабами».

Жена Уэста Бьянка Цензори, уточнили истцы, якобы послала одному из сотрудников порноролик с жестким сексом. В список ответчиков она не входит.

30 июня, стало известно о визите Канье Уэста в Москву. О приезде Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Ранее Канье Уэст оставил 10 тысяч рублей чаевыми в ГУМе.

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