Моргенштерн спел песню «Группа крови» на своем концерте на Бали

Рэпер Моргенштерн исполнил песню «Группа крови» на Бали перед отъездом в рехаб

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) спел композицию «Группа крови» группы «Кино» на одном из своих концертов. Видео выступления публикует Telegram-канал «НеМалахов».

На концерте Моргенштерн и пел, и играл на гитаре. Он был одет в майку-алкоголичку и светлые шорты в полоску.

Некоторым интернет-пользователям понравилось выступление артиста, а также ряд подписчиков канала и призвал «остановить травлю» Моргенштерна в комментариях. Другие же посчитали, что рэпер плохо исполнил известную песню.

«Молодец Морген — отличная песня»; «Он же в рехаб собирался»: «Совсем плохо выглядит»; «Хорош гнобить парня, тяжко ему там, и в нынешнем статусе»; «Песня не его — потому и отличная. А вот исполнение поганое», — написали под постом.

5 января Моргенштерн сообщал о намерении начать лечение в реабилитационной клинике 17 января. Перед отъездом в рехаб у рэпера были запланированы только три концерта: 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января в Пхукете.

На корпоративе Моргенштерна в Куршевеле произошел скандал, поскольку музыкант вышел на сцену в нетрезвом виде. В сети распространилось видео, как Моргенштерн упал на концерте, его поднимали зрители.

Ранее сообщалось, что у певца Ильи Лагутенко сгорел дом в Калифорнии за $2,8 млн.