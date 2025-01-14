Народную артистку России Евгению Добровольскую проводили в последний путь овациями. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с актрисой завершилось в МХТ имени Чехова. На траурной церемонии присутствовали четверо детей артистки, а также ее друзья и коллеги — медиаменеджер Константин Эрнст, актеры Константин Хабенский, Юрий Стоянов, Игорь Верник.

«Очень жаль, что Женька не сыграла тех ролей, которые могла сыграть», — сказал Верник, прощаясь с Добровольской.

10 января актрисы Евгении Добровольской не стало. Источники сообщают, что в последние годы актриса страдала от рака желудка, однако официально ее семья диагноз не раскрывала.

Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

Ранее СМИ сообщали, что наследникам Добровольской достанется дорогой дом в подмосковном поселке Загорянский.