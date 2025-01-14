Назван диагноз Евгении Добровольской

Mash: актриса Добровольская с 2023 года страдала от рака желудка

Назван диагноз народной артистки России Евгении Добровольской. По данным Telegram-канала Mash, с 2023 года она страдала от рака желудка.

Источник канала утверждает, что в 2023 году актриса впервые почувствовала боли в животе, но предпринимала попытки самостоятельного лечения препаратами от расстройства желудка. После актриса резко начала терять вес, появились уплотнения под кожей, в конце 2023 года ее госпитализировали.

Обследование, добавляет инсайдер, показало агрессивную форму рака с внутрикожными метастазами и метастазами в мозг. После шести курсов химиотерапии, продолжает источник, болезнь продолжала прогрессировать, открылось желудочное кровотечение.

После актриса прошла еще одну процедуру химиотерапии, добилась стабилизации и частичной ремиссии, добавляет канал. В конце ноября она прошла курс клеточной иммунотерапии, но ближе к декабрю вновь наблюдалась отрицательная динамика и нарастание слабости, говорит источник издания.

К концу жизни звезды состояние перешло в тяжелую форму, передвигаться без посторонней помощи она уже не могла, потребовалась очередная госпитализация.

10 января актрисы Евгении Добровольской не стало. 14 января в МХТ им. Чехова проходит прощание с ней.

Ранее СМИ сообщали, что наследникам Добровольской достанется дорогой дом в подмосковном поселке Загорянский.