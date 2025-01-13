Наследникам Евгении Добровольской достанется дом ценой 50 млн рублей

Наследникам актрисы Евгении Добровольской достанется дорогой дом в подмосковном поселке Загорянский. Об этом пишет aif.ru.

По мнению агента по недвижимости Константина Муравьева, такое жилье может стоить до 50 млн рублей.

«В Загорянском «сотка» стоит от 800 тыс. до 2,5 млн рублей. Участок там уже не купить», — дал свою оценку эксперт.

На участке возле двухэтажного дома расположены зоны отдыха с барбекю и для бассейна, сам дом разделен на зоны с отдельными балконами, ванными, гардеробными. Кроме того, у актрисы было придомовое хозяйство — она разводила кур и уток.

Также Добровольская оставила в наследство квартиру на Старом Арбате около переулка Сивцева Вражка, где цена квадратного метра, добавил эксперт, начинается от 600-900 тысяч рублей.

«То есть квартира там в среднем будет стоить в районе 70-80 млн рублей. Квартиры в более свежих домах там где-то в районе 1,5 миллиона за квадрат», — уточнил Муравьев.

Евгении Добровольской не стало 10 января в возрасте 60 лет.

До этого стало известно, что у Добровольской осталась 15-летняя дочь Анастасия, страдающая болезнью Пертеса и неспособная самостоятельно ходить. Вопрос о дальнейшей судьбе Анастасии остается открытым.

Ранее были названы дата и место прощания с актрисой.