В Москве прощаются с актрисой Евгенией Добровольской

В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься пришли родные, близкие и поклонники творчества артистки.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого, она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.

11 января издание «7 дней» заявило, что у Добровольской осталась дочь Анастасия, страдающая болезнью Петерса и неспособная самостоятельно ходить.

До этого СМИ сообщали, что наследникам Добровольской достанется дорогой дом в подмосковном поселке Загорянский. По словам агента по недвижимости Константина Муравьева, стоимость недвижимости этой может достигать 50 млн рублей.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, кто может стать опекуном прикованной к постели дочери Добровольской.