Волочкова о цитате из «Евгения Онегина» Пушкина: «Полная ерунда»

Балерина Анастасия Волочкова выразила свое несогласие с цитатой из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Ее слова передает NEWS.ru.

«Есть такая поговорка: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Это все полная ерунда», — уверила танцовщица.

Волочкова заявила, что любимому и симпатичному тебе человеку нужно говорить добрые слова, писать самые приятные сообщения и показывать свои чувства, делая добрые поступки. В противном случае, считает балерина, может наступить момент, когда писать уже будет некому.

Накануне Волочкова рассказала, что придумала фразу для отказа некрасивым мужчинам в знакомстве. Танцовщица напоминает собеседнику, что она «не Маша с Уралмаша и не кошелка с улицы».

12 января балерина подтвердила, что отдыхает с 26-летним танцовщиком Марчелом на Мальдивах. Она опубликовала видео, на котором одетый в маску для плавания мужчина приобнимает ее за талию.

Знаменитость ездит на Мальдивы два раза в год — на майские праздники и в январе. Она называет острова своей дачей.

Ранее стало известно, что Басков и Лолита поцеловались.